В интернете показали уникальный американский электромобиль из 80-х (фото)

В 1980-х годах огромный двигатель V8 заменили на электромотор. Дальнейшая судьба этого Buick Riviera остается загадкой.

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В США показали необычный электромобиль на базе спорткара Buick Riviera 1967 года. В 1980-х автомобиль получил электромотор и батареи. Об этом сообщили на сайте GM Inside News.

Автомобиль был выставлен на продажу в 2017 году. Тогда за него просили 5500 долларов.

Этот Buick Riviera окрашен в белый цвет и имеет черную виниловую крышу. Внешне он не отличается от стандартного автомобиля.

Главное изменение находится под капотом. Там вместо огромного двигателя V8 находится электромотор. Он питается от пяти свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Под капотом находится электромотор Фото: Craigslist

Спорткар неплохо сохранился. Тем не менее он сможет ездить только после того, как получит новые батареи.

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В интерьере появился новый рычаг переключения передач. При этом сохранился и оригинальный рычаг на рулевой колонке. Вся кожаная обивка салона в отличном состоянии.

Внутри есть два рычага переключения передач Фото: Craigslist

По слухам, новый владелец Buick Riviera вернул автомобилю его двигатель V8. Тем не менее этой информации нет подтверждений.

Ранее Фокус рассказал, что в США показали необычный спорткар Acura NSX первого поколения с электромотором.