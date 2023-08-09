В інтернеті показали унікальний американський електромобіль з 80-х (фото)

У 1980-х роках величезний двигун V8 замінили на електромотор. Подальша доля цього Buick Riviera залишається загадкою.

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У США показали незвичайний електромобіль на базі спорткара Buick Riviera 1967 року. У 1980-х автомобіль отримав електромотор і батареї. Про це повідомили на сайті GM Inside News.

Автомобіль було виставлено на продаж у 2017 році. Тоді за нього просили 5500 доларів.

Цей Buick Riviera пофарбований у білий колір і має чорний вініловий дах. Зовні він не відрізняється від стандартного автомобіля.

Головна зміна знаходиться під капотом. Там замість величезного двигуна V8 знаходиться електромотор. Він живиться від п'яти свинцево-кислотних акумуляторних батарей.

Під капотом знаходиться електромотор Фото: Craigslist

Спорткар непогано зберігся. Проте він зможе їздити тільки після того, як отримає нові батареї.

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В інтер'єрі з'явився новий важіль перемикання передач. При цьому зберігся й оригінальний важіль на кермі. Вся шкіряна оббивка салону у відмінному стані.

Всередині є два важелі перемикання передач Фото: Craigslist

З чуток, новий власник Buick Riviera повернув автомобілю його двигун V8. Проте цій інформації немає підтверджень.

Раніше Фокус розповів, що у США показали незвичайний спорткар Acura NSX першого покоління з електромотором.