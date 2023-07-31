Культовий спорткар Honda перетворили на електромобіль (відео)

Acura NSX-EV створена в єдиному екземплярі умільцем зі США. Спорткар став швидшим і потужнішим завдяки електромотору від Tesla Model S.

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У США показали незвичайний спорткар Acura NSX першого покоління. Бензиновий двигун авто замінили на електромотор від Tesla. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Умілець Джефф Бадд уперше показав свій електричний Acura NSX-EV на виставці Holley High Voltage Experience 2022. Він допрацював спорткар для нового заходу у 2023 році.

Цю Acura NSX 1994 року купили з пробігом 368 540 км і без двигуна. Джефф спершу встановив на спорткар чотирициліндровий двигун Honda K-серії, але пізніше вирішив створити унікальний автомобіль.

Acura NSX-EV отримала новий кузовний обвіс Фото: Holley.com

Японський спорткар отримав електромотор від Tesla Model S 2014 року, встановлений задом уперед. Умілець планує оснастити автомобіль акумуляторною батареєю від Nissan Leaf, щоб забезпечити великий запас ходу.

Замість бензинового двигуна встановлено електромотор Фото: Holley.com

Джефф поділився, що його електрична Acura NSX-EV на 181 кг важча за оригінальний спорткар із бензиновим двигуном (1370 кг). Він планує домогтися збалансованого розподілу ваги 50:50, що поліпшить керованість.

Власник спорткара не розкрив його характеристики, але заявив, що електрична Acura NSX-EV потужніша та швидша за бензинову версію. Він покаже оновлений електромобіль на виставці в Holley High Voltage Experience 2023.

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Оригінальна Acura NSX оснащена 3,0-літровим двигуном V6 потужністю 273 к.с. і 284 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,9 секунди, а максимальна швидкість становить 270 км/год.

Раніше Фокус писав, що в США знайшли Acura NSX 1995 року з рекордним пробігом.