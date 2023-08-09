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Авто

Электромобиль Tesla самовоспламенился после нескольких месяцев на свалке (фото, видео)

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Tesla Model S загорелась на свалке

Поврежденная при наводнении Tesla Model S самовольно воспламенилась. Потушить электрокар оказалось очень сложно.

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В США произошло странное возгорание Tesla Model S. Электромобиль вспыхнул на свалке, где он стоял несколько месяцев. Об этом сообщает пожарная охрана города Сакраменто в Калифорнии.

Именно в этом городе и произошел пожар. Tesla Model S воспламенилась самовольно – без какого-либо внешнего воздействия. Пожарные быстро прибыли, однако потушить электрокар оказалось нелегко.

Дело в том, что пожары электромобилей сопровождаются химической реакцией в батарее, что приводит к выделению огромного количества кислорода. Это повышает температуру горения и усложняет тушение.

К тому же, автомобили на свалке в Сакраменто размещены очень тесно. Пожарные боялись, что огонь с Tesla перекинется на стоящие рядом Ferrari, Porsche, Bentley и Mercedes-Benz. В конце концов электрокар приподняли погрузчиком и начали заливать водой его батарею.

Потушив Tesla Model S, пожарные решили обратиться к Илону Маску через Twitter и обратить его внимание на опасность, которую таят батареи электромобилей.

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Выяснилось, что ранее эта Tesla серьезно пострадала от наводнения во Флориде – авто было затоплено, а его передняя часть разбита. Причины возгорания устанавливаются, но основной его версией считается короткое замыкание, вызванное попаданием воды в батарею.

Ранее Фокус рассказывал, что из-за возгорания электрокара чуть не затонуло судно Freemantle Highway, перевозившее авто из Германии в Египет.

Также мы писали, что электропикап Rivian R1T взорвался во время зарядки.