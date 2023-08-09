Електромобіль Tesla самозайнявся після кількох місяців на звалищі (фото, відео)

Пошкоджена під час повені Tesla Model S самовільно загорілася. Загасити електрокар виявилося дуже складно

Related video

У США сталося дивне загоряння Tesla Model S. Електромобіль спалахнув на звалищі, де він стояв кілька місяців. Про це повідомляє пожежна охорона міста Сакраменто в Каліфорнії.

Саме в цьому місті і сталася пожежа. Tesla Model S запалала самовільно — без будь-якого зовнішнього впливу. Пожежники швидко прибули, проте загасити електрокар виявилося нелегко.

Річ у тім, що пожежі електромобілів супроводжуються хімічною реакцією в батареї, що призводить до виділення величезної кількості кисню. Це підвищує температуру горіння і ускладнює гасіння.

До того ж, автомобілі на звалищі в Сакраменто розміщені дуже тісно. Пожежники боялися, що вогонь з Tesla перекинеться на Ferrari, Porsche, Bentley і Mercedes-Benz, які стоять поруч. Зрештою електрокар підняли навантажувачем і почали заливати водою його батарею.

Загасивши Tesla Model S, пожежники вирішили звернутися до Ілона Маска через Twitter і звернути його увагу на небезпеку, яку приховують батареї електромобілів.

Важливо

Новітній електромобіль Mercedes-Benz згорів дотла в гаражі (фото)

З'ясувалося, що раніше ця Tesla серйозно постраждала від повені у Флориді — авто було затоплено, а його передня частина розбита. Причини займання встановлюються, але основною його версією вважається коротке замикання, спричинене потраплянням води в батарею.

Раніше Фокус розповідав, що через загоряння електрокара ледь не затонуло судно Freemantle Highway, що перевозило авто з Німеччини до Єгипту.

Також ми писали, що електропікап Rivian R1T вибухнув під час заряджання.