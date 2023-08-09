Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Електромобіль Tesla самозайнявся після кількох місяців на звалищі (фото, відео)

електромобіль тесла згорів, Tesla Model S, електромобіль Tesla, пожежі електромобілів, Tesla Model S
Tesla Model S загорілася на звалищі

Пошкоджена під час повені Tesla Model S самовільно загорілася. Загасити електрокар виявилося дуже складно

Related video

У США сталося дивне загоряння Tesla Model S. Електромобіль спалахнув на звалищі, де він стояв кілька місяців. Про це повідомляє пожежна охорона міста Сакраменто в Каліфорнії.

Саме в цьому місті і сталася пожежа. Tesla Model S запалала самовільно — без будь-якого зовнішнього впливу. Пожежники швидко прибули, проте загасити електрокар виявилося нелегко.

Річ у тім, що пожежі електромобілів супроводжуються хімічною реакцією в батареї, що призводить до виділення величезної кількості кисню. Це підвищує температуру горіння і ускладнює гасіння.

До того ж, автомобілі на звалищі в Сакраменто розміщені дуже тісно. Пожежники боялися, що вогонь з Tesla перекинеться на Ferrari, Porsche, Bentley і Mercedes-Benz, які стоять поруч. Зрештою електрокар підняли навантажувачем і почали заливати водою його батарею.

Загасивши Tesla Model S, пожежники вирішили звернутися до Ілона Маска через Twitter і звернути його увагу на небезпеку, яку приховують батареї електромобілів.

Важливо
Новітній електромобіль Mercedes-Benz згорів дотла в гаражі (фото)
Новітній електромобіль Mercedes-Benz згорів дотла в гаражі (фото)

З'ясувалося, що раніше ця Tesla серйозно постраждала від повені у Флориді — авто було затоплено, а його передня частина розбита. Причини займання встановлюються, але основною його версією вважається коротке замикання, спричинене потраплянням води в батарею.

Раніше Фокус розповідав, що через загоряння електрокара ледь не затонуло судно Freemantle Highway, що перевозило авто з Німеччини до Єгипту.

Також ми писали, що електропікап Rivian R1T вибухнув під час заряджання.