У США електричний пікап Rivian R1T спалахнув і вибухнув під час зарядки (фото)
Рятувальники тривалий час не могли загасити полум'я, оскільки акумуляторні елементи почергово вибухали. Наразі поліцейські та компанія Rivian проводять розслідування інциденту.
В американському місті Мілл-Веллі електричний пікап Rivian R1T спалахнув під час зарядки. Електромобіль сильно обгорів і тепер потребує дорогого ремонту. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Інцидент стався увечері 5 червня. Займання сталося під час заряджання електричного пікапа.
Вогонь охопив частину автомобіля, де знаходиться зарядний порт. На щастя, ніхто не постраждав.
Рятувальники тривалий час не могли загасити полум'я. Через кілька годин їм все ж таки вдалося погасити пожежу.
У Rivian заявили, що компанія вже проводить розслідування. За їхніми словами, інцидент не був пов'язаний з високовольтною батареєю.
Однією з потенційних причин пожежі може стати несправна зарядна станція. Проте, не виключено, що і сам електромобіль міг призвести до інциденту.Важливо
Наразі не відома точна причина пожежі. Більшість користувачів все ж таки схиляються до того, що проблема пов'язана з акумуляторною батареєю пікапа.
Раніше Фокус повідомляв, що електричний позашляховик Rivian R1S застряг у піску, і його кілька днів не могли звільнити.