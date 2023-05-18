Бюджетний електромобіль Renault згорів ущент через загоряння акумулятора (відео)

Електрокар Dacia Spring був куплений новим в автосалоні півтора року тому. За весь час в автомобіля не сталося жодної поломки.

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У румунському селищі Тіміш бюджетний електромобіль Dacia Spring згорів ущент за лічені хвилини через загоряння акумулятора. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Dacia Spring є дуже популярним електромобілем у Європі. Ціни на модель у деяких країнах починаються з 13 тисяч доларів.

Інцидент стався 11 травня близько 17:00 за місцевим часом. Власник електромобіля заявив, що в той момент за кермом була його дружина, яка забирала зі школи їхнього сина.

Неподалік від будинку автомобіль почав видавати гучні звуки. Жінка одразу ж вийшла з авто разом зі своїм сином і помітила, що з електромобіля почав іти дим, після чого спалахнуло полум'я.

Вогонь одразу охопив увесь автомобіль. Рятувальники не встигли вчасно згасити полум'я, і електрокар згорів ущент.

Експерти заявили, що причиною займання стало коротке замикання. Власник авто вважає, що в цьому винна несправність акумулятора.

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Dacia Spring купили в автосалоні півтора року тому. Автомобіль за цей час проїхав лише 36 тисяч кілометрів.

Поліція продовжує з'ясовувати всі деталі інциденту. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше Фокус розповів, що експерти з Green NCAP визнали електромобіль Dacia Spring найкращим автомобілем 2022 року.