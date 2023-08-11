Ругаются на нарушителей: в Австралии начали использовать "умные" электросамокаты

Электросамокаты в Мельбурне будут следить за соблюдением водителем ПДД. В случае нарушения они начнут громко кричать.

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В австралийском Мельбурне появились инновационные электроскутеры. Они будут кричать на водителя при нарушении ПДД. Об этом пишет The Guardian.

Электрические самокаты оснащены камерами и GPS-навигацией. Электроника будет следить, чтобы они ездили только по городских дорогах с ограничением скорости 60 км/ч. Если же он выедет на пешеходную дорожку, то навигация определит это и скутер начнет громко "ругаться" на водителя.

В рамках пилотного проекта новую технологию получат 25 электроскутеров. Если эксперимент будет удачным, то ею оснастят все электрические самокаты в Мельбурне.

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Заместитель мэра Мельбурна Николас Рис объяснил, что электросамокаты обрели огромную популярность в городе, однако и стали причиной многочисленных жалоб. Скутеристы нередко игнорируют ПДД, заезжают в пешеходные зоны или превышают скорость.

В Мельбурне решили ужесточить правила пользования электроскутерами. Их скорость ограничили на 20 км/ч, а водителей обязали одевать шлем. Кроме того, теперь запрещено управлять электросамокатами лицам младше 16 лет.

В будущем прокатные электроскутеры смогут определять, правильно ли они запаркованы. Кроме того, в планах оснастить их алкозамками, чтобы нетрезвые водители не смогли воспользоваться ими.

Ранее Фокус сообщал, что в США построили необычный трехколесный электросамокат.

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