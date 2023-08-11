Лаються на порушників: в Австралії почали використовувати "розумні" електросамокати

Електросамокати в Мельбурні стежитимуть за дотриманням водієм ПДР. У разі порушення вони почнуть голосно кричати.

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В австралійському Мельбурні з'явилися інноваційні електроскутери. Вони будуть кричати на водія при порушенні ПДР. Про це пише The Guardian.

Електричні самокати оснащені камерами і GPS-навігацією. Електроніка стежитиме, щоб вони їздили тільки міськими дорогами з обмеженням швидкості 60 км/год. Якщо ж він виїде на пішохідну доріжку, то навігація визначить це і скутер почне голосно "лаятися" на водія.

У рамках пілотного проєкту нову технологію отримають 25 електроскутерів. Якщо експеримент буде вдалим, то нею оснастять усі електричні самокати в Мельбурні.

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Заступник мера Мельбурна Ніколас Ріс пояснив, що електросамокати набули шаленої популярності в місті, однак і стали причиною численних скарг. Скутеристи нерідко ігнорують ПДР, заїжджають у пішохідні зони або перевищують швидкість.

У Мельбурні вирішили посилити правила користування електроскутерами. Їхню швидкість обмежили на 20 км/год, а водіїв зобов'язали одягати шолом. Крім того, тепер заборонено керувати електросамокатами особам віком до 16 років.

У майбутньому прокатні електроскутери зможуть визначати, чи правильно вони запарковані. Крім того, у планах оснастити їх алкозамками, щоб нетверезі водії не змогли скористатися ними.

Раніше Фокус повідомляв, що в США побудували незвичайний триколісний електросамокат.

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