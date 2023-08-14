В каких регионах Украины покупают больше всего новых автомобилей
Рынок новых автомобилей в Украине продолжает восстанавливаться до довоенного уровня. Украинцы отдают предпочтение недорогим кроссоверам.
В Украине за июль купили 5,3 тысячи новых легковых автомобилей. Эксперты назвали самые крупные региональные рынки за прошлый месяц. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".
Киев, Днепропетровская и Киевская области стали крупнейшими рынками новых автомобилей в Украине за июль. За ними расположились Одесская и Харьковская области.
Эти рынки обеспечили 60% продаж новых легковых автомобилей в Украине за прошлый месяц. Эксперты отметили, что рынок продолжает восстанавливаться до довоенного уровня.
ТОП-5 регионов по продажам новых авто за июль:
- Киев — 1756 авто.
- Днепропетровская область — 406 авто.
- Киевская область — 394 авто.
- Одесская область — 310 авто.
- Харьковская область — 297 авто.
Самой популярной моделью в Киеве и Киевской области за июль стал кроссовер Toyota RAV4. Лидером в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях стал Renault Duster.
Ранее Фокус писал, что в Украине подорожала стоимость регистрации автомобилей.
Также мы сообщали, что за июль в Украину из Китая импортировали 924 легковых автомобиля.