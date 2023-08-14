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У яких регіонах України купують найбільше нових автомобілів

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Фото: Renault | Кросовер Renault Duster найчастіше купують у Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях

Ринок нових автомобілів в Україні продовжує відновлюватися до довоєнного рівня. Українці віддають перевагу недорогим кросоверам.

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В Україні за липень купили 5,3 тисячі нових легкових автомобілів. Експерти назвали найбільші регіональні ринки за минулий місяць. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

Київ, Дніпропетровська та Київська області стали найбільшими ринками нових автомобілів в Україні за липень. За ними розташувалися Одеська та Харківська області.

Ці ринки забезпечили 60% продажів нових легкових автомобілів в Україні за минулий місяць. Експерти зазначили, що ринок продовжує відновлюватися до довоєнного рівня.

Топ 5 регіонів з продажу нових авто за липень:

  1. Київ — 1756 авто.
  2. Дніпропетровська область — 406 авто.
  3. Київська область — 394 авто.
  4. Одеська область — 310 авто.
  5. Харківська область — 297 авто.
Важливо
В Україні різко зросли продажі нових авто: популярні марки та моделі
В Україні різко зросли продажі нових авто: популярні марки та моделі

Найпопулярнішою моделлю в Києві та Київській області за липень став кросовер Toyota RAV4. Лідером у Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях став Renault Duster.

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4 лідирує з продажу в Києві та Київській області
Фото: Toyota

Раніше Фокус писав, що в Україні подорожчала вартість реєстрації автомобілів.

Також ми повідомляли, що за липень в Україну з Китаю імпортували 924 легкових автомобілі.