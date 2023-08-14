Старый 922-сильный спорткар Honda сравнили с суперкаром Porsche на прямой (видео)

Honda Integra Type R оснастили 922-сильным двигателем и системой полного привода. Оба автомобиля оказались достойными соперниками друг для друга.

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Блогеры устроили драг-рейсинг между спорткаром Honda Integra Type R и суперкаром Porsche 918 Spyder. Японское купе получило множество доработок, что позволило уравнять шансы. Видео опубликовали на YouTube-канале Carwow.

Honda Integra Type R является заряженной версией недорогого японского купе Integra. Изначально автомобиль оснащался 200-сильным двигателем и передним приводом.

Porsche 918 Spyder оснащен гибридной силовой установкой с 4,6-литровым атмосферным двигателем V8 и двумя электромоторами суммарной мощностью 887 л.с. и 1280 Нм крутящего момента. Суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,6 секунды и развивать скорость до 345 км/ч.

Honda Integra Type R получил доработанный 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 922 л.с. Спорткар получил систему полного привода, секвентальную коробку передач и некоторые другие улучшения.

В первом заезде с ходу оба авто стартовали почти одинаково, но Porsche 918 Spyder все же удалось одержать победу. Honda Integra Type R почти догнала немецкий суперкар перед финишем.

Во втором заезде Honda Integra Type R уверенно вырвалась вперед. Теперь Porsche 918 Spyder занял второе место.

В третьем заезде первым к финишу снова приехал Porsche 918 Spyder. По итогам четвертого заезда победителем стала Honda Integra Type R.

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Блогеры заявили, что оба автомобиля имеют похожие характеристики. Именно поэтому определить победителя в этой гонке невозможно.

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