Старий 922-сильний спорткар Honda порівняли з суперкаром Porsche на прямій (відео)

Honda Integra Type R оснастили 922-сильним двигуном і системою повного приводу. Обидва автомобілі виявилися гідними суперниками один для одного.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між спорткаром Honda Integra Type R і суперкаром Porsche 918 Spyder. Японське купе отримало безліч доопрацювань, що дало змогу зрівняти шанси. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Honda Integra Type R є зарядженою версією недорогого японського купе Integra. Спочатку автомобіль оснащувався 200-сильним двигуном і переднім приводом.

Porsche 918 Spyder оснащений гібридною силовою установкою з 4,6-літровим атмосферним двигуном V8 і двома електромоторами сумарною потужністю 887 к.с. і 1280 Нм обертального моменту. Суперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,6 секунди та розвивати швидкість до 345 км/год.

Honda Integra Type R отримав доопрацьований 2,0-літровий турбований двигун потужністю 922 к.с. Спорткар отримав систему повного приводу, секвентальну коробку передач і деякі інші поліпшення.

У першому заїзді з наскоку обидва авто стартували майже однаково, але Porsche 918 Spyder все ж вдалося здобути перемогу. Honda Integra Type R майже наздогнала німецький суперкар перед фінішем.

У другому заїзді Honda Integra Type R впевнено вирвалася вперед. Тепер Porsche 918 Spyder посів друге місце.

У третьому заїзді першим до фінішу знову приїхав Porsche 918 Spyder. За підсумками четвертого заїзду переможцем стала Honda Integra Type R.

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Блогери заявили, що обидва автомобілі мають схожі характеристики. Саме тому визначити переможця в цих перегонах неможливо.

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