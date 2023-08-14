Пенсионерка на "Тесле" снесла зарядную станцию и не заметила этого (видео)

Американка на Tesla Model Y не заметила, что врезалась в станцию зарядки электрокаров. Кроссовер продолжил движение, толкая станцию перед собой.

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Курьезное ДТП произошло на днях в США. Пожилая женщина на Tesla Model Y протаранила станцию зарядки электромобилей и протащила ее несколько десятков метров. Видео с аварией появилось на Youtube-канале ViralHog.

Электромобиль Tesla Model Y не вписался в поворот на паркинге и буквально снес зарядную станцию. Впрочем, пенсионерка за рулем не замечает этого. На видео видно, что кроссовер продолжает движение, толкая станцию перед собой.

Лишь когда американке начали сигнализировать, она остановилась. Женщина вышла из авто и оказалась очень удивлена, что попала в ДТП.

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Зарядная станция серьезно повреждена и не факт, что подлежит восстановлению. А вот электрокроссовер Tesla Model Y выглядит невредимым. Теперь американке или ее страховой компании придется компенсировать нанесенный ущерб, причем сумма может быть существенной, ведь станции зарядки электромобилей недешевые.

Это не единственное курьезное ДТП с участием Tesla за последнее время. Недавно другой электрокар после аварии оказался в бассейне.

Также Фокус писал, что новейший флагманский электрокроссовер BMW разбили вскоре после покупки.