Пенсіонерка на "Теслі" знесла зарядну станцію і не помітила цього (відео)

Американка на Tesla Model Y не помітила, що врізалася в станцію зарядки електрокарів. Кросовер продовжив рух, штовхаючи станцію перед собою.

Related video

Курйозна ДТП сталася днями у США. Літня жінка на Tesla Model Y протаранила станцію зарядки електромобілів і протягнула її кілька десятків метрів. Відео з аварією з'явилося на Youtube-каналі ViralHog.

Електромобіль Tesla Model Y не вписався в поворот на паркінгу і буквально зніс зарядну станцію. Утім, пенсіонерка за кермом не помічає цього. На відео видно, що кросовер продовжує рух, штовхаючи станцію перед собою.

Лише коли американці почали сигналізувати, вона зупинилася. Жінка вийшла з авто і виявилася дуже здивована, що потрапила в ДТП.

Важливо

Розбита і списана у США Tesla "ожила" через рік в Україні (фото)

Зарядна станція серйозно пошкоджена і не факт, що підлягає відновленню. А ось електрокросовер Tesla Model Y виглядає неушкодженим. Тепер американці або її страховій компанії доведеться компенсувати завдані збитки, причому сума може бути суттєвою, адже станції зарядки електромобілів недешеві.

Це не єдина курйозна ДТП за участю Tesla за останній час. Нещодавно інший електрокар після аварії опинився в басейні.

Також Фокус писав, що новітній флагманський електрокросовер BMW розбили незабаром після покупки.