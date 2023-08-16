Электровнедорожник Rivian установил необычный рекорд на бездорожье (видео)

Rivian R1S был в заводской комплектации во время рекордного заезда. Внедорожнику понадобилось около восьми часов, чтобы преодолеть трассу Rubicon Trail.

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Электрический внедорожник Rivian R1S установил необычный рекорд. Модель стала первым электромобилем, который преодолел трассу Rubicon Trail. Об этом сообщили на сайте InsideEVs.

Внедорожная трасса Rubicon Trail отличается очень сложным рельефом и большим количеством препятствий. До Rivian R1S ни одному серийному электромобилю не удавалось проехать ее.

Рекорд был зафиксирован утром 7 августа. Заезд провела группа тестирования и разработки Rivian.

Rivian R1S преодолел внедорожный участок длиной 19 км примерно за восемь часов. На внедорожник были установлены 34-дюймовые внедорожные шины Pirelli, которые можно заказать как опцию.

В начале заезда уровень заряда аккумулятора электровнедорожника составлял 80%. В конце испытания его уровень снизился менее чем до 10%.

Аккумулятор Rivian R1S сильно разрядился после рекордного заезда Фото: Rivian

На Rubicon Trail водителю необходимо было быть очень внимательным. Трасса требует исключительных навыков вождения и точного управления транспортным средством.

Во время испытания Rivian R1S получил несколько незначительных повреждений. По словам группы тестирования и разработки бренда, электровнедорожник продолжил работать исправно.

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Топовая версия Rivian R1S оснащена четырьмя электромоторами суммарной мощностью 764 л.с. Максимальная скорость внедорожника ограничена на отметке 201 км/ч.

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