Електропозашляховик Rivian встановив незвичайний рекорд на бездоріжжі (відео)

Rivian R1S був у заводській комплектації під час рекордного заїзду. Позашляховику знадобилося близько восьми годин, щоб подолати трасу Rubicon Trail.

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Електричний позашляховик Rivian R1S встановив незвичайний рекорд. Модель стала першим електромобілем, який подолав трасу Rubicon Trail. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Позашляхова траса Rubicon Trail вирізняється дуже складним рельєфом і великою кількістю перешкод. До Rivian R1S жодному серійному електромобілю не вдавалося проїхати її.

Рекорд було зафіксовано вранці 7 серпня. Заїзд провела група тестування та розробки Rivian.

Rivian R1S подолав позашляхову ділянку довжиною 19 км приблизно за вісім годин. На позашляховик було встановлено 34-дюймові позашляхові шини Pirelli, які можна замовити як опцію.

На початку заїзду рівень заряду акумулятора електропозашляховика становив 80%. Наприкінці випробування його рівень знизився менш ніж до 10%.

Акумулятор Rivian R1S сильно розрядився після рекордного заїзду Фото: Rivian

На Rubicon Trail водієві необхідно було бути дуже уважним. Траса вимагає виняткових навичок водіння та точного керування транспортним засобом.

Під час випробування Rivian R1S зазнав кількох незначних пошкоджень. За словами групи тестування та розробки бренду, електропозашляховик продовжив працювати справно.

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Топова версія Rivian R1S оснащена чотирма електромоторами сумарною потужністю 764 к.с. Максимальна швидкість позашляховика обмежена на позначці 201 км/год.

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