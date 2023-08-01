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Дивний рекорд: 45-річний позашляховик Toyota Land Cruiser проїхав 7 км під водою (відео)

Toyota Land Cruiser, позашляховик Toyota, світовий рекорд
Фото: скриншот / YouTube | Toyota Land Cruiser проїхав дном бухти Дарвіна

Toyota Land Cruiser перетнув бухту Дарвіна в Австралії. Для цього позашляховик оснастили електромотором, а його шини заповнили водою.

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В Австралії встановили дуже незвичайний світовий рекорд. Toyota Land Cruiser 1978 року проїхав 7 км дном Індійського океану на глибині 30 м. Про це повідомляє телеканал 7News Australia.

Toyota Land Cruiser, позашляховик Toyota, світовий рекорд Fullscreen
Заїзд тривав 7 годин
Фото: скриншот / YouTube

Австралійців надихнула аналогічна спроба проїхати на Toyota Land Cruiser 40 під водою, зроблена на початку 80-х років. Позашляховик оснастили шноркелем (як у підводних човнів), через який у двигун надходило повітря. Сміливці спробували перетнути бухту Дарвіна на півночі Австралії, проте авто проїхало 1,8 км і заглохло.

позашляховик тойота, Toyota Land Cruiser, позашляховик Toyota, світовий рекорд Fullscreen
Водії позашляховика змінювалися кожні 15 хвилин
Фото: скриншот / YouTube

Сучасна команда обрала такий самий Toyota Land Cruiser 40, але вирішила обійтися без шноркеля. Авто оснастили електромотором, який не потребує повітря. Крім того, в його шини закачали замість повітря воду, щоб вони не лопнули від тиску.

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Заїзд тривав 7 годин — з 9.00 до 16.00. Позашляховик Toyota Land Cruiser їхав по дну з невеликою швидкістю 1-3 км/год.

Аквалангісти не могли перебувати під водою довго, тому кожні 15 хвилин водій Toyota змінювався. Загалом за кермом авто побували 30 професійних дайверів.

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