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Авто

Странный рекорд: 45-летний внедорожник Toyota Land Cruiser проехал 7 км под водой (видео)

Toyota Land Cruiser, внедорожник Toyota, мировой рекорд
Фото: скриншот / YouTube | Toyota Land Cruiser проехал по дну бухты Дарвина

Toyota Land Cruiser пересек бухту Дарвина в Австралии. Для этого внедорожник оснастили электромотором, а его шины заполнили водой.

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В Австралии установили очень необычный мировой рекорд. Toyota Land Cruiser 1978 года проехал 7 км по дну Индийского океана на глубине 30 м. Об этом сообщает телеканал 7News Australia.

Toyota Land Cruiser, внедорожник Toyota, мировой рекорд Fullscreen
Заезд длился 7 часов
Фото: скриншот / YouTube

Австралийцев вдохновила аналогичная попытка проехать на Toyota Land Cruiser 40 под водой, предпринятая в начале 80-х годов. Внедорожник оснастили шноркелем (как у подводных лодок), через который в двигатель поступал воздух. Смельчаки попытались пересечь бухту Дарвина на севере Австралии, однако авто проехало 1,8 км и заглохло.

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Водители внедорожника менялись каждые 15 минут
Фото: скриншот / YouTube

Современная команда выбрала такой же Toyota Land Cruiser 40, но решила обойтись без шноркеля. Авто оснастили электромотором, который не нуждается в воздухе. Кроме того, в его шины закачали вместо воздуха воду, чтобы они не лопнули от давления.

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Заезд длился 7 часов – с 9.00 до 16.00. Внедорожник Toyota Land Cruiser ехал по дну с небольшой скоростью 1-3 км/ч.

Аквалангисты не могли пребывать под водой долго, поэтому каждые 15 минут водитель Toyota менялся. Всего за рулем авто побывали 30 профессиональных дайверов.

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