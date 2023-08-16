Mahindra показала недорогого электрического конкурента Jeep Wrangler (видео)
Mahindra Thar.e поступит в производство до конца 2025 года. Внедорожник будет оснащаться двумя электромоторами мощностью до 389 сил.
Mahindra представила необычный концепт-кар Thar.e. Это электрический внедорожник с футуристичным дизайном и с прямоугольными формами. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Спереди Mahindra Thar.e установлены прямоугольные фары, которые будут доступны с несколькими вариантами оформления. Ниже расположен стальной бампер.
Сзади размещены квадратные фонари и запасное колесо. Также привлекают внимание необычные колесные арки.
Дорожный просвет Mahindra Thar.e составляет до 300 мм. Помимо этого серийная версия внедорожника получил лучшие в своем классе углы въезда и съезда.
Mahindra собирается выпускать Thar.e в трех- и пятидверном кузовах. Они будут основаны на платформе INGLO. Колесная база составит от 2775 до 2975 мм.
Ожидается, что серийная версия Mahindra Thar.e получит электромоторы производства Volkswagen. Топовая модификация внедорожника сможет похвастаться суммарной мощностью в 389 л.с. и 670 Нм крутящего момента.Важно
Внедорожник предложат с двумя аккумуляторами на выбор с емкостью 60 или 80 кВт⋅час. Запас хода составит более 400 км на одном заряде.
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