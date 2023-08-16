Mahindra показала недорогого электрического конкурента Jeep Wrangler (видео)

Mahindra Thar.e поступит в производство до конца 2025 года. Внедорожник будет оснащаться двумя электромоторами мощностью до 389 сил.

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Mahindra представила необычный концепт-кар Thar.e. Это электрический внедорожник с футуристичным дизайном и с прямоугольными формами. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Спереди Mahindra Thar.e установлены прямоугольные фары, которые будут доступны с несколькими вариантами оформления. Ниже расположен стальной бампер.

Сзади размещены квадратные фонари и запасное колесо. Также привлекают внимание необычные колесные арки.

Сзади расположено запасное колесо Фото: Mahindra

Дорожный просвет Mahindra Thar.e составляет до 300 мм. Помимо этого серийная версия внедорожника получил лучшие в своем классе углы въезда и съезда.

Mahindra собирается выпускать Thar.e в трех- и пятидверном кузовах. Они будут основаны на платформе INGLO. Колесная база составит от 2775 до 2975 мм.

Концепт-кар получил футуристичный интерьер Фото: Mahindra

Ожидается, что серийная версия Mahindra Thar.e получит электромоторы производства Volkswagen. Топовая модификация внедорожника сможет похвастаться суммарной мощностью в 389 л.с. и 670 Нм крутящего момента.

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Внедорожник предложат с двумя аккумуляторами на выбор с емкостью 60 или 80 кВт⋅час. Запас хода составит более 400 км на одном заряде.

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