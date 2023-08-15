Mahindra готовит недорогого конкурента Toyota Hilux и Mitsubishi L200 за $20 000 (фото)

Пикап Mahindra построят на базе внедорожника ScorpioN и оснастят 175-сильным турбодизелем. Авто подготовят к серьезному бездорожью.

Related video

На автошоу в Кейптауне (ЮАР) презентовали концепт-кар Mahindra Global Pick Up. Он является предвестником недорогого рамного пикапа. Подробности новинки раскрыли на сайте Autocar.

В основе пикапа лежит внедорожник Mahindra ScorpioN. Новая модель станет недорогой альтернативой Toyota Hilux, Mitsubishi L200 и Nissan Navara. Она может появиться и в Европе, ведь ScorpioN там уже продается.

Автомобиль получил внедорожные шины и шноркель

Индийский пикап схож с Mahindra ScorpioN – у него высокий капот, рельефные боковины и продолговатые диодные фары. В то же время, часть кузовных деталей у авто заменены и среди них – решетка радиатора и бамперы.

Важно

Богатое оснащение и автомат: в Украине появится мощный и недорогой пикап из Франции (фото)

Пикап Mahindra заметно крупнее внедорожника – не менее 5 м в длину. Кроме того, его подготовили к бездорожью – увеличили клиренс, добавили внедорожные шины, шноркель подножки и багажник на крышу.

Салон Mahindra не показали, но известны детали комплектации пикапа. Авто получит парковочный автопилот, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Пикап оснастят 175-сильным турбодизелем

Новая Mahindra будет оснащаться 2,2-литровыми турбодизелем на 175 л. с. Пикап получит 6-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с набором режимов для разных типов бездорожья. Стартовая цена Mahindra Global Pick Up составит около 20 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Mahindra презентовала электрического моторикшу.

Также мы писали, что новый Mitsubishi Pajero Sport рассекречен до премьеры.