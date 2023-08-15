Mahindra готує недорогого конкурента Toyota Hilux і Mitsubishi L200 за $20 000 (фото)

Пікап Mahindra побудують на базі позашляховика ScorpioN і оснастять 175-сильним турбодизелем. Авто підготують до серйозного бездоріжжя.

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В основі пікапа лежить позашляховик Mahindra ScorpioN. Нова модель стане недорогою альтернативою Toyota Hilux, Mitsubishi L200 і Nissan Navara. Вона може з'явитися і в Європі, адже ScorpioN там уже продається.

Автомобіль отримав позашляхові шини та шноркель

Індійський пікап схожий з Mahindra ScorpioN — у нього високий капот, рельєфні боковини і довгасті діодні фари. У той же час, частина кузовних деталей у авто замінені і серед них — решітка радіатора і бампери.

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Пікап Mahindra помітно більший за позашляховик — щонайменше 5 м у довжину. Крім того, його підготували до бездоріжжя — збільшили кліренс, додали позашляхові шини, шноркель, підніжки і багажник на дах.

Салон Mahindra не показали, але відомі деталі комплектації пікапа. Авто отримає паркувальний автопілот, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування і утримання в смузі.

Пікап оснастять 175-сильним турбодизелем

Нова Mahindra оснащуватиметься 2,2-літровим турбодизелем на 175 к. с. Пікап отримає 6-ступінчасту автоматичну КПП і повний привід з набором режимів для різних типів бездоріжжя. Стартова ціна Mahindra Global Pick Up становитиме близько 20 000 доларів.

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