Старинный Ford 50-х завелся и поехал после 44 лет в гараже (видео)

Ford Galaxie не выезжал на дороги с 1979 года. Мощный 300-сильный седан в отличном состоянии и способен самостоятельно передвигаться.

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В США обнаружили заброшенный Ford Galaxie 1959 года. Спортивный седан 44 года простоял в гараже, но отлично сохранился. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале Pole Barn Garage.

Седан способен самостоятельно передвигаться Фото: скриншот / YouTube

Седан Ford Galaxie в последний раз выезжал на дороги в 1979 году. После этого автомобиль поставили в гараж и забыли о нем.

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Ford Galaxie — настоящая капсула времени. Когда его отмыли, то выяснилось, что на кузове практически нет ржавчины, а хромированные детали прекрасно выглядят. Салон нуждается в химчистке, но общее его состояние также хорошее.

Салон Ford Galaxie требует химчистки Фото: скриншот / YouTube

Мало того, после несложных манипуляций удалось завести двигатель Ford Galaxie. Автомобиль даже смог проехаться по дороге, что стало еще одним подтверждением его сохранности.

К слову, мотор у Ford Galaxie довольно мощный. Седан оснащен топовой доля 1959 года 5,8-литровой восьмеркой на 300 л. с. В паре с ней работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,9 с и способен развить 195 км/ч.

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