Впервые в истории: Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей

Китаю впервые удалось опередить Японию по экспорту автомобилей. Всего за шесть месяцев 2023 года КНР поставила 2,34 млн авто в другие страны.

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Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире. КНР даже удалось обойти Японию, которая долгие годы удерживала первенство. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

Китай опередил Японию по экспорту автомобилей в первой половине 2023 года. При этом страна постепенно увеличивает производство новых авто.

В Японской ассоциации автопроизводителей заявили, что Япония поставила в другие страны 2,02 млн автомобилей за первую половину 2023 года. Это на 17% больше, чем за такой же период прошлого года.

Китаю удалось увеличить экспорт авто на 77% всего за год. За первые шесть месяцев 2023 года КНР поставила 2,34 млн автомобилей в другие страны.

Также за полгода стоимость экспорта автомобилей из Китая увеличилась на 110%. Общая сумма составила 46,4 млрд долларов.

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По словам экспертов, Китаю удалось добиться таких результатов благодаря увеличению спроса на электромобили. Именно в КНР изготавливают одни из самых дешевых электрических моделей в мире.

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