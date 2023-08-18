В США обнаружили культовый Chevrolet Impala 60-х в состоянии нового авто (фото)

На продажу выставили самую мощную модификацию Chevrolet Impala SS. Спорткар способен разгоняться до сотни примерно за 6 секунд и развивать скорость 230 км/ч.

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В США на продажу выставили Chevrolet Impala SS 1967 года выпуска. Автомобиль имеет небольшой пробег и обладает отличным состоянием. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Этот Chevrolet Impala SS окрашен в красный цвет. Внешний вид дополняет хромированная отделка кузова.

На кузове есть множество хромированных деталей Фото: ebay.com

Продавец заявил, что предыдущий владелец авто нашел его в гараже. Там Chevrolet Impala SS простоял 11 лет, после чего его восстановили.

Пробег автомобиля составляет всего 8240 км. Он отлично сохранился и не нуждается в ремонте.

Chevrolet Impala SS не нуждается в ремонте Фото: ebay.com

Chevrolet Impala SS оснащен 7,0-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 390 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Он работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 6 секунд. Максимальная скорость составляет 230 км/ч.

Версия SS также отличается наличием передних дисковых тормозов и более жесткой подвески. Заднее стекло получило систему подогрева.

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Интерьер выполнен из черного винила. Также внутри есть множество металлических вставок.

Салон выполнен из черного винила Фото: ebay.com

Торги за этот Chevrolet Impala SS заканчиваются через 6 дней. Сейчас максимальная ставка за авто составляет $25 000.

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