У США виявили культовий Chevrolet Impala 60-х у стані нового авто (фото)
На продаж виставили найпотужнішу модифікацію Chevrolet Impala SS. Спорткар здатний розганятися до сотні приблизно за 6 секунд і розвивати швидкість 230 км/год.
У США на продаж виставили Chevrolet Impala SS 1967 випуску. Автомобіль має невеликий пробіг і відмінний стан. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.
Цей Chevrolet Impala SS забарвлений у червоний колір. Зовнішній вигляд доповнює хромоване оздоблення кузова.
Продавець заявив, що попередній власник авто знайшов його у гаражі. Там Chevrolet Impala SS простояв 11 років, після чого його відновили.
Пробіг автомобіля складає всього 8240 км. Він чудово зберігся та не потребує ремонту.
Chevrolet Impala SS оснащений 7,0-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 390 к.с. і 610 Нм крутного моменту. Він працює в парі з чотириступінчастою механічною коробкою перемикання передач.
Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 6 секунд. Максимальна швидкість становить 230 км/год.
Версія SS також відрізняється наявністю передніх дискових гальм та жорсткішої підвіски. Заднє скло отримало систему підігріву.Важливо
Інтер'єр виконаний з чорного вінілу. Також усередині є безліч металевих вставок.
Торги за цей Chevrolet Impala SS закінчуються за 6 днів. Наразі максимальна ставка за авто становить $25 000.
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