У США виявили культовий Chevrolet Impala 60-х у стані нового авто (фото)

На продаж виставили найпотужнішу модифікацію Chevrolet Impala SS. Спорткар здатний розганятися до сотні приблизно за 6 секунд і розвивати швидкість 230 км/год.

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У США на продаж виставили Chevrolet Impala SS 1967 випуску. Автомобіль має невеликий пробіг і відмінний стан. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Цей Chevrolet Impala SS забарвлений у червоний колір. Зовнішній вигляд доповнює хромоване оздоблення кузова.

На кузові є безліч хромованих деталей Фото: ebay.com

Продавець заявив, що попередній власник авто знайшов його у гаражі. Там Chevrolet Impala SS простояв 11 років, після чого його відновили.

Пробіг автомобіля складає всього 8240 км. Він чудово зберігся та не потребує ремонту.

Chevrolet Impala SS не потребує ремонту Фото: ebay.com

Chevrolet Impala SS оснащений 7,0-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 390 к.с. і 610 Нм крутного моменту. Він працює в парі з чотириступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 6 секунд. Максимальна швидкість становить 230 км/год.

Версія SS також відрізняється наявністю передніх дискових гальм та жорсткішої підвіски. Заднє скло отримало систему підігріву.

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Інтер'єр виконаний з чорного вінілу. Також усередині є безліч металевих вставок.

Салон виконаний з чорного вінілу Фото: ebay.com

Торги за цей Chevrolet Impala SS закінчуються за 6 днів. Наразі максимальна ставка за авто становить $25 000.

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