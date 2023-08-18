Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Катастрофа Freemantle Highway: как сейчас выглядит сгоревшее судно с автомобилями (фото)

Freemantle Highway, пожар на судне с автомобилями, пожар на судне в северном море, сгорело судно с автомобилями
Фото: RTL News | Судно Freemantle Highway пришвартовано в порту Эмсхавен

В трюмах Freemantle Highway остаются сгоревшие дотла автомобили. В то же время, около тысячи машин не пострадали во время пожара.

Related video

Опубликованы фото с судна-автовоза Freemantle Highway, серьезно пострадавшего от пожара в конце июля. Сейчас обгоревший корабль пришвартован в нидерландском порту Эмсхавен. Снимки опубликовало новостное агентство RTL News.

На фото видно, что корпус судна серьезно пострадал, а автомобили внутри серьезно обгорели. От многих машин остался только обгоревший каркас. На фото можно идентифицировать сгоревшие Mini Cooper, Porsche 911 и Taycan.

Freemantle Highway, пожар на судне с автомобилями, пожар на судне в северном море, сгорело судно с автомобилями Fullscreen
В трюмах судна остаются сотни сгоревших авто
Фото: RTL News

В то же время, отмечается, что далеко не все авто на судне Freemantle Highway уничтожены или повреждены. Около тысячи машин совсем не пострадали, но их все равно придется утилизировать. Общий урон от катастрофы составит около 300 миллионов евро.

На данный момент все еще ведется расследования причин катастрофы, но основная версия остается неизменной – судно с автомобилями сгорело из-за самовоспламенения электрокара.

Freemantle Highway, пожар на судне с автомобилями, пожар на судне в северном море, сгорело судно с автомобилями Fullscreen
Все авто с Freemantle Highway отправят на утилизацию
Фото: RTL News

Пожар на судне в Северном море — что нужно знать о катастрофе Freemantle Highway

Напомним, что корабль Freemantle Highway вез 3784 автомобиля из немецкого порта Бременхафен в египетский Порт-Саид. Большинство из них были новыми BMW и Mercedes-Benz, а 498 – оказались электромобилями.

Важно
Новейший электромобиль Mercedes-Benz сгорел дотла прямо в гараже (фото)
Новейший электромобиль Mercedes-Benz сгорел дотла прямо в гараже (фото)

Команда не смогла самостоятельно потушить пожар и подала сигнал бедствия. Спасателям удалось подобрать 23 членов экипажа, но один человек в катастрофе погиб.

Freemantle Highway, пожар на судне с автомобилями, пожар на судне в северном море, сгорело судно с автомобилями Fullscreen
Причины пожара устанавливают эксперты
Фото: RTL News

Пожар на судне с автомобилями оказалось непросто потушить – его ликвидация заняла несколько дней. После этого судно отбуксировали в Эмсхавен.

Ранее Фокус рассказывал, что редчайший суперкар McLaren 765 LT загорелся на ровном месте.

Также мы писали, что пожар уничтожил редкий коллекционный суперкар Mercedes.