У лидера гонки закончилось топливо прямо перед финишем (видео)

Гонщик не сдался и начал толкать свой автомобиль до финишной черты. Пилот лишился победы, но зрители были в восторге от его поступка.

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Во время гонки на японском треке Окаяма произошел обидный инцидент. У болида BMW M4 GT4 гонщика Макса Оридо закончилось топливо прямо перед финишной чертой. Видео опубликовали на YouTube-канале GTWorld.

Макс Оридо доминировал почти всю гонку. На последнем круге он на 33 секунды обошел Toyota GR Supra GT4, которая заняла второе место.

Гонщику оставалось пройти последний поворот и финишировать, но на финальной прямой его автомобиль начал замедляться. Сперва зрители и комментаторы не поняли, что произошло.

Макс Оридо вышел из автомобиля и начал толкать его до финиша. К сожалению, за это время его опередили пять других пилотов.

Если бы гонщик финишировал первым, он бы сразу смог принести своей команде титул чемпиона. К счастью, в следующей гонке Макс Оридо все же смог занять первое место.

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Фанаты поддержали гонщика за его стремление к победе. Они заявили, что он заслужил титул чемпиона.

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