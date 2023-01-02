Мировой рекорд: безрукий гонщик проехал в дрифте на скорости более 230 км/ч (видео)

Для гонщика подготовили сверхмощный болид BMW M3 (E92) с двигателем от Chevrolet Corvette. Он управлял автомобилем с помощью ног.

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В Польше гонщик Бартош Осталовски, у которого нет обеих рук, установил новый мировой рекорд по скорости дрифта. Он проехал в управляемом заносе на скорости более 230 км/ч. Видео заезда опубликовали на YouTube-канале No Hander by Bart Ostalowski.

Рекорд установили на частном польском аэродроме. Гонщик с ампутированными конечностями попал в Книгу рекордов Гиннеса после того, как отправил свой гоночный BMW M3 с двигателем LS от Chevrolet Corvette в дрифт на скорости более 230 км/ч.

Бартош Осталовски является обладателем титула самого быстрого дрифта в мире при управлении ногами. 30 сентября он в аэропорту Пила начал занос на 276 км/ч и сохранил угол дрифта в 60 градусов на 231 км/ч.

На BMW M3 (E92) Бартоша Осталовски установлен 7,0-литровый V8, который выдает 1012 л.с. и 1280 Нм. Его огромная мощность позволила удерживать угол при заносе.

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Интерьер болида построен в соответствии с особыми потребностями гонщика. Все эргономичные элементы подстроены под управление ногами. Переключение 8-ступенчатой ​​коробки передач ZF осуществляется при помощи ремня безопасности, закрепленного на правом плече гонщика.

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