Світовий рекорд: безрукий гонщик проїхав у дрифті на швидкості понад 230 км/год (відео)

Для гонщика підготували надпотужний болід BMW M3 (E92) із двигуном від Chevrolet Corvette. Він керував автомобілем за допомогою ніг.

Related video

У Польщі гонщик Бартош Осталовскі, який не має обох рук, встановив новий світовий рекорд зі швидкості дрифту. Він проїхав у керованому заметі на швидкості понад 230 км/год. Відео заїзду опублікували на YouTube каналі No Hander by Bart Ostalowski.

Рекорд встановили на приватному польському аеродромі. Гонщик з ампутованими кінцівками потрапив до Книги рекордів Гіннеса після того, як відправив свій гоночний BMW M3 із двигуном LS від Chevrolet Corvette у дрифт на швидкості понад 230 км/год.

Бартош Осталовскі є володарем титулу найшвидшого дрифту у світі за умов керування ногами. 30 вересня він в аеропорту Піла почав занесення на 276 км/год і зберіг кут дрифту 60 градусів на 231 км/год.

На BMW M3 (E92) Бартоша Осталовскі встановлено 7,0-літровий V8, який видає 1 012 к. с. та 1 280 Нм. Його величезна потужність дозволила утримувати кут під час занесення.

Важливо

Chevrolet Corvette встановив світовий рекорд швидкості, але є нюанс (відео)

Інтер'єр боліда побудований відповідно до особливих потреб гонщика. Усі ергономічні елементи підлаштовані під керування ногами. Перемикання 8-ступінчастої коробки передач ZF здійснюється за допомогою ременя безпеки, закріпленого на правому плечі гонщика.

Раніше Фокус розповів, що маскар Ford Mustang з ялинкою на даху розігнався до рекордних 310 км/год.