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Chevrolet Corvette встановив світовий рекорд швидкості, але є нюанс (відео)

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Фото: скриншот/youtube | Рекорд встановили на Chevrolet Corvette попереднього покоління

Рекорд швидкості встановили на Chevrolet Corvette Stingray попереднього покоління. Для заїзду знадобився автомобіль із механічною коробкою передач.

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Chevrolet Corvette потрапив до Книги рекордів Гіннеса з нестандартним досягненням. Американський спорткар встановив світовий рекорд швидкості під час руху заднім ходом. Про це повідомляється на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.

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Для заїзду знадобився відрізок дороги завдовжки 1,6 км.
Фото: скриншот/youtube

На трасі в американському Боулінг-Грін поблизу заводу, де випускають Chevrolet Corvette, автомобіль розвинув 86,9 км/год на задній передачі. Для цього йому знадобився відрізок завдовжки одну милю (1609 км) і 1 хвилина 15 секунд часу. Досягнення офіційно зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса, які були присутні в Боулінг-Грін.

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За кермом авто був американець Скот Бернер, який захоплюється їздою заднім ходом. Раніше він розганявся до 90 км/год на мінівені Kia Carnival, проте досягнення не було офіційно зафіксовано.

Скот Бернет вибрав модель попереднього покоління — Chevrolet Corvette C7 Stingray з 6,2-літровим 450-сильним V8. Важлива деталь: була необхідна машина з 7-ступінчастою механічною коробкою передач, адже на Corvette з 8-ступінчастим автоматом швидкість на задній передачі обмежена на 64 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що покупці нового Chevrolet Corvette зможуть взяти участь у збиранні свого авто.