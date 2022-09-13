Покупці нового Chevrolet Corvette зможуть взяти участь у виготовленні свого авто

Майбутніх власників Chevrolet Corvette Z06 запросять на завод General Motors, де під керівництвом майстрів вони збиратимуть двигуни своїх машин. Вартість послуги складає 5000 доларів.

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Chevrolet має цікаву послугу для клієнтів. Покупцям культового спорткара Corvette пропонують взяти участь у виробництві своєї машини. Про це повідомляє сайт Corvette Blogger.

[ + – ] Покупців Chevrolet Corvette запросять на завод General Motors у Кентуккі Фото: General Motors

Якщо точніше, то майбутні власники Corvette зможуть зібрати двигун спорткара. Послуга Build your own engine ("побудуй свій власний мотор") буде впроваджена з другого кварталу і тільки для покупців, які оформили замовлення на топовий Chevrolet Corvette Z06.

Охочих зайнятися складанням двигуна запросять на завод General Motors в Боулінг-Грін (штат Кентуккі), де під керівництвом майстра-моториста можна буде зібрати 5,5-літровий V8 для Chevrolet Corvette Z06. Після цього двигун відправлять на випробування на динамометричному стенді і лише потім буде встановлено авто. Вартість послуги становитиме близько 5000 доларів.

[ + – ] Chevrolet Corvette Z06 оснащений високооборотним 5,5-літровим V8 Фото: General Motors

Двигун Chevrolet Corvette Z06 – один із найскладніших за всю історію американської моделі. Ця високооборотна вісімка створена на базі двигуна гоночного Corvette.

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Потужність V8 складає 670 к. с. при 8400 об/хв, а максимальний момент, що крутить, досягає 623 Н∙м при 6300 об/хв. З ним новий Chevrolet Corvette Z06 розганяється до 100 км/год менш ніж за 3 с і розвиває швидкість понад 320 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet презентували недорогий електрокросовер за $30 000 із запасом ходу 480 км.