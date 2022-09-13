Покупатели нового Chevrolet Corvette смогут принять участие в сборке своего авто

Будущих владельцев Chevrolet Corvette Z06 пригласят на завод General Motors, где под руководством мастеров они будут собирать двигатели своих машин. Стоимость услуги составляет 5000 долларов.

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У Chevrolet появилась интересная услуга для клиентов. Покупателям культового спорткара Corvette предлагают принять участие в производстве своей машины. Об этом сообщает сайт Corvette Blogger.

[ + – ] Покупателей Chevrolet Corvette пригласят на завод General Motors в Кентукки Фото: General Motors

Если точнее, то будущие владельцы Corvette смогут собрать двигатель спорткара. Услуга Build your own engine ("построй свой собственный мотор") будет внедрена со второго квартала и только для покупателей, оформивших заказ на топовый Chevrolet Corvette Z06.

Желающих заняться сборкой мотора пригласят на завод General Motors в Боулинг-Грин (штат Кентукки), где под руководством мастера-моториста можно будет собрать 5,5-литровый V8 для Chevrolet Corvette Z06. После этого двигатель отправят на испытания на динамометрическом стенде и лишь затем будет установлен в авто. Стоимость услуги составит около 5000 долларов.

[ + – ] Chevrolet Corvette Z06 оснащен высокооборотистым 5,5-литровым V8 Фото: General Motors

Двигатель Chevrolet Corvette Z06 – один из самых сложных за всю историю американской модели. Эта высокооборотистая восьмерка создана на базе мотора гоночного Corvette.

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Мощность V8 составляет 670 л. с. при 8400 об/мин, а максимальный крутящий момент достигает 623 Н∙м при 6300 об/мин. С ним новый Chevrolet Corvette Z06 разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 3 с и развивает скорость свыше 320 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet презентовали недорогой электрокроссовер за $30 000 с запасом хода в 480 км.