Покупатели нового Chevrolet Corvette смогут принять участие в сборке своего авто
Будущих владельцев Chevrolet Corvette Z06 пригласят на завод General Motors, где под руководством мастеров они будут собирать двигатели своих машин. Стоимость услуги составляет 5000 долларов.
У Chevrolet появилась интересная услуга для клиентов. Покупателям культового спорткара Corvette предлагают принять участие в производстве своей машины. Об этом сообщает сайт Corvette Blogger.
Если точнее, то будущие владельцы Corvette смогут собрать двигатель спорткара. Услуга Build your own engine ("построй свой собственный мотор") будет внедрена со второго квартала и только для покупателей, оформивших заказ на топовый Chevrolet Corvette Z06.
Желающих заняться сборкой мотора пригласят на завод General Motors в Боулинг-Грин (штат Кентукки), где под руководством мастера-моториста можно будет собрать 5,5-литровый V8 для Chevrolet Corvette Z06. После этого двигатель отправят на испытания на динамометрическом стенде и лишь затем будет установлен в авто. Стоимость услуги составит около 5000 долларов.
Двигатель Chevrolet Corvette Z06 – один из самых сложных за всю историю американской модели. Эта высокооборотистая восьмерка создана на базе мотора гоночного Corvette.Важно
Мощность V8 составляет 670 л. с. при 8400 об/мин, а максимальный крутящий момент достигает 623 Н∙м при 6300 об/мин. С ним новый Chevrolet Corvette Z06 разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 3 с и развивает скорость свыше 320 км/ч.
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