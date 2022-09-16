Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости, но есть нюанс (видео)

Рекорд скорости установили на Chevrolet Corvette Stingray предыдущего поколения. Для заезда понадобился автомобиль с механической коробкой передач.

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Chevrolet Corvette попал в Книгу рекордов Гиннеса с нестандартным достижением. Американский спорткар установил мировой рекорд скорости при движении задним ходом. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

[ + – ] Для заезда понадобился отрезок дороги длиной 1,6 км Фото: скриншот/youtube

На трассе в американском Боулинг-Грин близ завода, где выпускают Chevrolet Corvette, автомобиль развил 86,9 км/ч на задней передаче. Для этого ему понадобился отрезок длиной одну милю (1,609 км) и 1 минута 15 секунд времени. Достижение официально зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса, присутствовавшие в Боулинг-Грин.

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За рулем авто был американец Скот Бернер, увлекающийся ездой задним ходом. Ранее он разгонялся до 90 км/ч на минивэне Kia Carnival, однако то достижение не было официально зафиксировано.

Скот Бернет выбрал модель предыдущего поколения – Chevrolet Corvette C7 Stingray с 6,2-литровым 450-сильным V8. Важная деталь необходима была машина с 7-ступенчатой механической коробке передач, ведь на Corvette с 8-ступенчатым автоматом скорость на задней передаче ограничена на 64 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что покупатели нового Chevrolet Corvette смогут принять участие в сборке своего авто.