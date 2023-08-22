Для уборки "с ветерком": блогеры создали самый быстрый робот-пылесос в мире (видео)

Во время одной из попыток робот-пылесос врезался в бордюр на скорости 43 км/ч и сломался. Блогеры планируют сделать гаджет еще быстрее и разогнать его до 65 км/ч.

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Блогеры создали самый быстрый робот-пылесос в мире. Гаджет также получил стильный дизайн с большим спойлером и передним сплиттером. Видео опубликовали на YouTube-канале Electrosync.

Команда назвала свое изобретение "Vroomba". Он окрашен в черный цвет и дополнен деталями розового цвета.

У робота-пылесоса нет подвески, а его колеса диаметром всего несколько дюймов. Чтобы сделать его более устойчивым на высокой скорости, блогеры оснастили гаджет передним сллиттером, а также задним спойлером и диффузором. Все они напечатаны на 3D-принтере.

Управлять "Vroomba" можно при помощи дистанционного контролера. Он работает как масштабный автомобиль на радиоуправлении.

Команде удалось разогнать робот-пылесос до рекордных 56 км/ч. Во время одной из попыток он врезался в бордюр на скорости 43 км/ч. Из-за этого "Vroomba" разбился на четыре больших куска.

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Блогеры планируют улучшить результат робота-пылесоса до 65 км/ч. Для этого новая версия получит кузов из карбона, который сделает его легче и прочнее.

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