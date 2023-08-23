Начинка от Huawei и камеры вместо зеркал: BAIC выпустит новый кроссовер за $13 900 (фото)

Бюджетный кроссовер BAIC X55 II получил целый набор современных технологий от Huawei. Он оснащен проекцией на лобовое стекло с дополненной реальностью, а его зеркала за доплату можно будет заменить камерами.

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В Китае рассекречен новый BAIC X55 II. Молодежный кроссовер покажут на автошоу в Чэнду, а затем он поступит в продажу по цене от 101 000 до 133 000 юаней ($13 900 – 18 300). Об этом сообщает сайт Autohome.

Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами Фото: autohome.com.cn

Кроссовер BAIC X55 II отличается элегантным обтекаемым дизайном с плавными формами кузова. Широкая безрамочная решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами.

Размеры BAIC X55 II:

длина — 4620 мм;

ширина — 1886 мм;

высота — 1680 мм;

колесная база — 2735 мм.

Кроссовер оснащен 188-сильной турбочетверкой Фото: autohome.com.cn

Салон BAIC X55 II отделан двухцветной искусственной кожей, а цвет подсветки можно менять (доступны 64 ее оттенка). Уже в базовой версии китайский кроссовер получил виртуальный щиток приборов, большой тачскрин, камеру заднего вида и даже проекцию на лобовое стекло с дополненной реальностью.

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К слову, мультимедиа и электронику для авто создали в Huawei на базе своей новой операционной системы HarmonyOS. Среди опций есть камеры, заменяющие зеркала заднего вида — для них установлены отдельные 4,0-дюймовые экраны.

Мультимедиа для авто разработали в Huawei Фото: autohome.com.cn

Новый BAIC X55 II оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 188 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,8 с и расходует в среднем 7,3 л/100 км.

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