Все инструменты в одном месте: Ford изобрел необычные задние двери для пикапа (фото)

В заднем отсеке можно будет хранить инструменты. Сама грузовая платформа пикапа станет поверхностью для работы с ними.

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Ford подал заявку на патент необычных задних дверей для пикапа. В них можно разместить инструменты, а также оснастить удобными подножками. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Патент был подан в Немецкое ведомство по патентам и товарным знакам. В заявке Ford описан метод увеличения длины грузовой платформы пикапа, а также скрытый отсек в задних дверях.

Пикапы Ford пользуются большим спросом среди фермеров и строителей. Поэтому концерн решил создать технологию, которая облегчит им работу.

Грузовая платформа может удлиняться Фото: USPTO

Идея Ford довольно проста. Она предполагает, что грузовой платформе пикапа сможет удлиняться при помощи специального механизма. Это позволит создать удобную рабочую поверхность.

В задних отсеках будут храниться инструменты Фото: USPTO

Помимо этого в патенте описаны двойные задние двери, в которых есть место для инструментов. Также для посадки внутрь будут предусмотрены подножки.

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Это простое изобретение открывает множество возможностей для работы. При этом грузовая платформа пикапа останется такой же вместительной.

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