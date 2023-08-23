Усі інструменти в одному місці: Ford винайшов незвичайні задні двері для пікапа (фото)

У задньому відсіку можна буде зберігати інструменти. Сама вантажна платформа пікапа стане поверхнею для роботи з ними.

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Ford подав заявку на патент незвичайних задніх дверей для пікапа. У них можна розмістити інструменти, а також оснастити зручними підніжками. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Патент було подано в Німецьке відомство з патентів і товарних знаків. У заявці Ford описано метод збільшення довжини вантажної платформи пікапа, а також прихований відсік у задніх дверях.

Пікапи Ford мають неабиякий попит серед фермерів і будівельників. Тому концерн вирішив створити технологію, яка полегшить їм роботу.

Вантажна платформа може подовжуватися Фото: USPTO

Ідея Ford доволі проста. Вона передбачає, що вантажна платформа пікапа зможе подовжуватися за допомогою спеціального механізму. Це дасть змогу створити зручну робочу поверхню.

У задніх відсіках зберігатимуться інструменти Фото: USPTO

Крім цього в патенті описані подвійні задні двері, в яких є місце для інструментів. Також для посадки всередину будуть передбачені підніжки.

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Цей простий винахід відкриває безліч можливостей для роботи. При цьому вантажна платформа пікапа залишиться такою ж місткою.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ford запатентували унікальні колісні диски, розроблені спеціально для безповітряних шин.