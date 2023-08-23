Необычный автомобиль в стиле 1930-х ушел с молотка за $209 000 (фото)

Atlantis SuperConcept Roadster создал итальянский дизайнер Рон Сантарсиеро. Автомобиль оснащен 460-сильным двигателем от Chevrolet Corvette.

Related video

На аукционе Mecum продали необычный автомобиль Atlantis SuperConcept Roadster 1936 года. Этот концепт-кар вдохновлен самыми красивыми моделями своей эпохи. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

Atlantis SuperConcept Roadster был создан в единственном экземпляре. Глядя на него можно заметить очертания Bugatti 57SC Atlantic, крылья от Delahaye 135MS и фары от Mercedes-Benz 500K.

Этот автомобиль создал итальянский дизайнер Рон Сантарсиеро. Он решил создать один из самых красивых авто в мире.

Atlantis SuperConcept Roadster имеет необычные кузовные панели Фото: Mecum Auctions

Atlantis SuperConcept Roadster построен на специальном шасси с подвеской от Chevrolet Camaro. Главной особенностью модели являются очень широкие крылья, которые скрывают передние и задние колеса.

В интерьере установлены два сиденья. Салон выполнен из кожи оранжевого цвета. Также в отделке присутствуют детали из алюминия.

Интерьер выполнен из оранжевой кожи Фото: Mecum Auctions

Atlantis SuperConcept Roadster оснащен 5,3-литровым двигателем V8 мощностью 460 л.с. Он работает в паре с 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Важно

Дорогая легенда: знаменитый гоночный Ferrari 60-х продают за $60 миллионов (фото)

За необычный концепт-кар планировали выручить 200 000 долларов. В итоге автомобиль ушел с молотка за 209 000 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что в США на аукционе RM Sotheby’s продали раритетный Ferrari 500 Mondial Spider Series I 1954 года.