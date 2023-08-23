Необычный автомобиль в стиле 1930-х ушел с молотка за $209 000 (фото)
Atlantis SuperConcept Roadster создал итальянский дизайнер Рон Сантарсиеро. Автомобиль оснащен 460-сильным двигателем от Chevrolet Corvette.
На аукционе Mecum продали необычный автомобиль Atlantis SuperConcept Roadster 1936 года. Этот концепт-кар вдохновлен самыми красивыми моделями своей эпохи. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.
Atlantis SuperConcept Roadster был создан в единственном экземпляре. Глядя на него можно заметить очертания Bugatti 57SC Atlantic, крылья от Delahaye 135MS и фары от Mercedes-Benz 500K.
Этот автомобиль создал итальянский дизайнер Рон Сантарсиеро. Он решил создать один из самых красивых авто в мире.
Atlantis SuperConcept Roadster построен на специальном шасси с подвеской от Chevrolet Camaro. Главной особенностью модели являются очень широкие крылья, которые скрывают передние и задние колеса.
В интерьере установлены два сиденья. Салон выполнен из кожи оранжевого цвета. Также в отделке присутствуют детали из алюминия.
Atlantis SuperConcept Roadster оснащен 5,3-литровым двигателем V8 мощностью 460 л.с. Он работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.Важно
За необычный концепт-кар планировали выручить 200 000 долларов. В итоге автомобиль ушел с молотка за 209 000 долларов.
Ранее Фокус рассказал, что в США на аукционе RM Sotheby’s продали раритетный Ferrari 500 Mondial Spider Series I 1954 года.