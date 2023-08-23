Незвичайний автомобіль у стилі 1930-х пішов з молотка за $209 000 (фото)

Atlantis SuperConcept Roadster створив італійський дизайнер Рон Сантарсієро. Автомобіль оснащений 460-сильним двигуном від Chevrolet Corvette.

Related video

На аукціоні Mecum продали незвичайний автомобіль Atlantis SuperConcept Roadster 1936 року. Цей концепт-кар натхненний найкрасивішими моделями своєї епохи. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Atlantis SuperConcept Roadster був створений в єдиному екземплярі. Дивлячись на нього можна помітити обриси Bugatti 57SC Atlantic, крила від Delahaye 135MS і фари від Mercedes-Benz 500K.

Цей автомобіль створив італійський дизайнер Рон Сантарсієро. Він вирішив створити одне з найкрасивіших авто у світі.

Atlantis SuperConcept Roadster має незвичайні кузовні панелі Фото: Mecum Auctions

Atlantis SuperConcept Roadster побудований на спеціальному шасі з підвіскою від Chevrolet Camaro. Головною особливістю моделі є дуже широкі крила, які приховують передні та задні колеса.

В інтер'єрі встановлено два сидіння. Салон виконаний зі шкіри помаранчевого кольору. Також в оздобленні присутні деталі з алюмінію.

Інтер'єр виконаний з помаранчевої шкіри Фото: Mecum Auctions

Atlantis SuperConcept Roadster оснащений 5,3-літровим двигуном V8 потужністю 460 к.с. Він працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Важливо

Дорога легенда: знаменитий гоночний Ferrari 60-х продають за $60 мільйонів (фото)

За незвичайний концепт-кар планували вторгувати 200 000 доларів. У підсумку автомобіль пішов з молотка за 209 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що у США на аукціоні RM Sotheby's продали раритетний Ferrari 500 Mondial Spider Series I 1954 року.