Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Дорога легенда: знаменитий гоночний Ferrari 60-х продають за $60 мільйонів (фото)

Ferrari 330 LM, Ferrari 330, Ferrari 250 GTO, спорткар Ferrari
Фото: RM Sotheby's | Загалом випустили лише три Ferrari 330 LM

Випустили лише три гоночних купе Ferrari 330 LM з 390-сильним V12 під капотом. Спорткар домігся успіху в змаганнях.

Related video

У США на аукціон RM Sotheby's виставили неймовірно рідкісний Ferrari 330 LM 1962 року. За гоночне авто планують виручити нечувану суму — майже 60 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Ferrari 250 GTO, Ferrari 330 LM, Ferrari 330, спорткар Ferrari Fullscreen
Спорткар створений на базі прославленого Ferrari 250 GTO
Фото: RM Sotheby's

Ferrari 330 LM — одна з найрідкісніших моделей італійської марки. Всього випустили лише три таких купе. По суті, це потужніша версія легендарного спорткара Ferrari 250 GTO — найпрославленішої і найдорожчої моделі італійської марки. Його вартість доходить до $70 мільйонів.

Ferrari 330 LM, Ferrari 330, Ferrari 250 GTO, спорткар Ferrari Fullscreen
Ferrari 330 LM став другим у 1000-кілометровій гонці на Нюрбургринзі
Фото: RM Sotheby's
Важливо
Машини за ціною літаків: ТОП-10 найдорожчих авто всіх часів та народів (фото)

Візуально авто відрізняється від Ferrari 250 GTO тільки опуклим капотом. Його змінили тому, що більший 4,0-літровий V12 потужністю 390 к.с. просто не поміщався в моторному відсіку. З цієї ж причини автомобіль подовжили.

Ferrari 330 LM, Ferrari 330, Ferrari 250 GTO, спорткар Ferrari Fullscreen
Під капотом встановлено 4,0-літровий V12 на 390 к. с.
Фото: RM Sotheby's

Спорткар Ferrari виявився дуже швидким — він розганявся до 100 км/год за 6 с і розвивав 300 км/год. У 1962 році він посів друге місце в 1000-кілометровій гонці на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг.

Ferrari 330 LM, Ferrari 330, Ferrari 250 GTO, спорткар Ferrari Fullscreen
Спорткар відреставрований до ідеального стану
Фото: RM Sotheby's

Нинішній власник Ferrari 330 LM придбав його в 1985 році і використовував як повсякденне авто. Спорткар пройшов реставрацію і неодноразово отримував нагороди на різних ретрошоу.

Раніше Фокус розповідав, що розбитий і обгорілий Ferrari 1954 року продали на аукціоні за 1,9 мільйона доларів.

Також ми писали, що з молотка пішов рідкісний кабріолет Hispano-Suiza 1936 року, створений українським дизайнером.