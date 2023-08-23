Дорога легенда: знаменитий гоночний Ferrari 60-х продають за $60 мільйонів (фото)

Випустили лише три гоночних купе Ferrari 330 LM з 390-сильним V12 під капотом. Спорткар домігся успіху в змаганнях.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили неймовірно рідкісний Ferrari 330 LM 1962 року. За гоночне авто планують виручити нечувану суму — майже 60 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Спорткар створений на базі прославленого Ferrari 250 GTO Фото: RM Sotheby's

Ferrari 330 LM — одна з найрідкісніших моделей італійської марки. Всього випустили лише три таких купе. По суті, це потужніша версія легендарного спорткара Ferrari 250 GTO — найпрославленішої і найдорожчої моделі італійської марки. Його вартість доходить до $70 мільйонів.

Ferrari 330 LM став другим у 1000-кілометровій гонці на Нюрбургринзі Фото: RM Sotheby's

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Візуально авто відрізняється від Ferrari 250 GTO тільки опуклим капотом. Його змінили тому, що більший 4,0-літровий V12 потужністю 390 к.с. просто не поміщався в моторному відсіку. З цієї ж причини автомобіль подовжили.

Під капотом встановлено 4,0-літровий V12 на 390 к. с. Фото: RM Sotheby's

Спорткар Ferrari виявився дуже швидким — він розганявся до 100 км/год за 6 с і розвивав 300 км/год. У 1962 році він посів друге місце в 1000-кілометровій гонці на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг.

Спорткар відреставрований до ідеального стану Фото: RM Sotheby's

Нинішній власник Ferrari 330 LM придбав його в 1985 році і використовував як повсякденне авто. Спорткар пройшов реставрацію і неодноразово отримував нагороди на різних ретрошоу.

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