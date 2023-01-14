Незвичайну сувенірну модель Ferrari продають за ціною справжнього Porsche Cayenne (фото)

Модель кузова Ferrari 250 GTO виготовлена вручну із алюмінію в масштабі 1:4. Вона досягає 1,08 м завдовжки і важить 5 кг.

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У Великій Британії створили нестандартну масштабну копію знаменитого Ferrari 250 GTO 1962 року. Її оцінили в 73 295 доларів як кросовер Porsche Cayenne. Про це повідомляється на сайті компанії Amalgam, яка створила мініатюру.

[ + – ] Масштабна модель важить 5 кг і досягає 1,08 м у довжину.

За нечуваною ціною пропонують купити не повноцінну модель Ferrari 250 GTO, а лише кузов автомобіля в масштабі 1:4. Двигуна, коліс чи салону у спорткара немає.

Копія Ferrari позиціюєся як дорога річ декору. Її виконали вручну з алюмінію за тією самою методикою, яку використовували під час створення кузова справжнього Ferrari 250 GTO. Модель довжиною 1,08 м та вагою 5 кг можна повісити на стіну або розмістити на спеціальній підставці з горіхового дерева.

[ + – ] Модель Ferrari можна встановити на дерев'яну підставку або повісити на стіну

Ferrari 250 GTO — легендарна гоночна модель, яка тричі (з 1962 по 1964 роки) вигравала чемпіонат світу в класі GT. Спорткар оснащений 300-сильним V12 та розвиває 280 км/год.

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Усього випустили лише 36 Ferrari 250 GTO. Зараз це одне з найдорожчих автомобілів у світі — вартість деяких екземплярів Ferrari 250 GTO на аукціонах сягає 70 мільйонів доларів.

[ + – ] Сувенірний Ferrari виготовляють вручну

До речі, це далеко не перша масштабна модель від Amalgam за ціною справжнього авто. Раніше британська компанія показала дорогу копію суперкара McLaren P1.

Також Фокус повідомляв, що старий двигун Ferrari використали для створення незвичайного столу. Його продали за 246 тисяч доларів.