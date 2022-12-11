Старовинний двигун Ferrari перетворили на дорогий стіл за ціною нового суперкара (фото)
Справжній двигун Ferrari V12 став основою оригінального столика. Його створили в одному-єдиному екземплярі на індивідуальне замовлення.
У Маямі зараз відбувається автомобільний аукціон RM Sotheby's. Поряд із ретро-авто та сучасними суперкарами там продали незвичайний журнальний столик. За нього виручили 246 000 доларів — приблизно вчетверо більше, ніж планували спочатку. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.
Цей столик цілком вписується у тематику аукціону. Справа в тому, що виконаний він із справжнього старовинного двигуна Ferrari, знятого з італійського суперкара 60-х років. Створили його на замовлення в одному-єдиному екземплярі.
Вінтажний V12 відреставрували, почистили та відполірували, залишилися навіть шість здвоєних карбюраторів Weber. Кріплення для скляної стільниці вставлені у випускний колектор двигуна і нагадують вихлопні труби.
Останнім часом меблі з автомобільних запчастин набирають популярності. З двигунів роблять столи у вітальні, а з сидінь — крісла та дивани.
Зазвичай, подібні меблі набагато дешевші, адже використовуються силові агрегати відносно недорогих авто. Однак класичні мотори Ferrari V12 недешеві, навіть якщо вони вже в неробочому стані, тому стіл коштує на рівні нового суперкара.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні взимку помітили дорогий 1000-сильний суперкар Ferrari.
Також ми писали, що на цьому ж аукціоні в Маямі продається найрідкісніший спорткар BMW.