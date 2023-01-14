Необычную сувенирную модель Ferrari продают по цене настоящего Porsche Cayenne (фото)

Модель кузова Ferrari 250 GTO изготовлена вручную из алюминия в масштабе 1:4. Она достигает 1,08 м в длину и весит 5 кг.

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В Великобритании создали нестандартную масштабную копию знаменитого Ferrari 250 GTO 1962 года. Ее оценили в 73 295 долларов — как кроссовер Porsche Cayenne. Об этом сообщается на сайте компании Amalgam, создавшей миниатюру.

[ + – ] Масштабная модель весит 5 кг и достигает 1,08 м в длину

По баснословной цене предлагают купить не полноценную модель Ferrari 250 GTO, а только кузов автомобиля в масштабе 1:4. Двигателя, колес или салона у спорткара нет.

Копия Ferrari позиционируется как дорогой предмет декора. Ее выполнили вручную из алюминия по той же методике, какую использовали при создании кузова настоящего Ferrari 250 GTO. Модель длиной 1,08 м и весом 5 кг можно повесить на стену или разместить на специальной подставке из орехового дерева.

[ + – ] Модель Ferrari можно установить на деревянную подставку или повесить на стену

Ferrari 250 GTO — легендарная гоночная модель, трижды (с 1962 по 1964 годы) выигрывавшая чемпионат мира в классе GT. Спорткар оснащен 300-сильным V12 и развивает 280 км/ч.

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Всего выпустили только 36 Ferrari 250 GTO. Сейчас это одно из самых дорогих авто в мире — стоимость некоторых экземпляров Ferrari 250 GTO на аукционах доходит до 70 миллионов долларов.

[ + – ] Сувенирный Ferrari изготовляют вручную

К слову, это далеко не первая масштабная модель от Amalgam по цене настоящего авто. Ранее британская компания показала дорогую копию суперкара McLaren P1.

Также Фокус сообщал, что старый двигатель Ferrari использовали для создания необычного стола. Его продали за 246 000 долларов.