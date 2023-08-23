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Авто

Дорогая легенда: знаменитый гоночный Ferrari 60-х продают за $60 миллионов (фото)

Ferrari 330 LM, Ferrari 330, Ferrari 250 GTO, спорткар Ferrari
Фото: RM Sotheby's | Всего выпустили только три Ferrari 330 LM

Выпустили лишь три гоночных купе Ferrari 330 LM с 390-сильным V12 под капотом. Спорткар добился успеха в соревнованиях.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили невероятно редкий Ferrari 330 LM 1962 года. За гоночное авто планируют выручить баснословную сумму – около 60 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Ferrari 250 GTO, Ferrari 330 LM, Ferrari 330, спорткар Ferrari Fullscreen
Спорткар создан на базе прославленного Ferrari 250 GTO
Фото: RM Sotheby's

Ferrari 330 LM – одна из самых редких моделей итальянской марки. Всего выпустили лишь три таких купе. По сути, это более мощная версия легендарного спорткара Ferrari 250 GTO – самой прославленной и дорогой модели итальянской марки. Его стоимость доходит до $70 миллионов.

Ferrari 330 LM, Ferrari 330, Ferrari 250 GTO, спорткар Ferrari Fullscreen
Ferrari 330 LM стал вторым в 1000-километровой гонке на Нюрбургринге
Фото: RM Sotheby's
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Визуально авто отличается от Ferrari 250 GTO только выпуклым капотом. Его изменили потому, что более крупный 4,0-литровый V12 мощностью 390 л. с. попросту не помещался в моторном отсеке. По этой же причине автомобиль удлинили.

Ferrari 330 LM, Ferrari 330, Ferrari 250 GTO, спорткар Ferrari Fullscreen
Под капотом установлен 4,0-литровый V12 на 390 л. с.
Фото: RM Sotheby's

Спорткар Ferrari оказался очень быстрым – он разгонялся до 100 км/ч за 6 с и развивал 300 км/ч. В 1962 году он занял второе место в 1000-километровой гонке на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг.

Ferrari 330 LM, Ferrari 330, Ferrari 250 GTO, спорткар Ferrari Fullscreen
Спорткар отреставрирован до идеального состояния
Фото: RM Sotheby's

Нынешний владелец Ferrari 330 LM приобрел его в 1985 году и использовал в качестве повседневного авто. Спорткар прошел реставрацию и неоднократно получал награды на различных ретро-шоу.

Ранее Фокус рассказывал, что разбитый и обгоревший Ferrari 1954 года продали на аукционе за 1,9 миллиона долларов.

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