Ford Bronco на минималках: Geely показали самый дешевый электрокроссовер в мире (фото)

Panda Knight отличается дизайном в стиле внедорожника Ford Bronco. Кроссовер оснащен 41-сильным электромотором и может проехать до 200 км на одном заряде.

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В Китае представили компактный электрокроссовер Panda Knight от Geely. Новинка получила дизайн в стиле Ford Bronco. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Panda Knight получил стильный дизайн с двумя круглыми фарами спереди. Также на кузове есть различные акценты желтого цвета.

Сзади размещены квадратные фонари. Под ними находится массивный пластиковый бампер.

Сзади установлены квадратные фонари Фото: QQ

Габариты Panda Knight:

длина — 3135 мм;

ширина — 1565 мм;

высота — 1655 мм;

колесная база — 2015 мм.

Багажник электрокроссовера имеет объем 800 литров со сложенным задним рядом сидений. По словам Geely, в него вмещаются два 28-дюймовых и два 20-дюймовых чемодана.

В интерьере присутствует отделка из искусственной кожи и ткани со слоем пенопласта. Также внутри можно найти 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 9,2-дюймовую панель приборов.

Внутри установлены два больших дисплея Фото: QQ

Panda Knight оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами мощностью 41 л.с. и 110 Нм крутящего момента. Он питается от литий-железо-фосфатной батареи Gotion и может проехать до 200 км на одном заряде.

Электрокроссовер поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью 22 кВт. Зарядить аккумулятор от 30% до 80% можно всего за полчаса.

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Panda Knight поступит в продажу в Китае уже в первой половине сентября. Ожидается, что начальная стоимость новинки составит менее 36 000 юаней (5000 долларов).

Ранее Фокус сообщал, что в Китае показали новый электрокроссовер Jiyue 01 от Geely и Baidu.