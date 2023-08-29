Большие перемены: следующие Dodge Charger и Challenger получат новый двигатель (фото)

Dodge Charger и Challenger следующих поколений будут доступны с несколькими силовыми установками. По слухам, модели впервые предложат с 3,0-литровым турбированным двигателем.

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Спорткары Dodge Charger и Challenger следующих поколений могут получить новый двигатель. Также заявлены полностью электрические версии этих моделей. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Dodge Charger и Challenger являются старомодными седаном и купе с мощными двигателями V8. Тем не менее следующие поколения этих моделей могут сильно изменится.

Изначально было известно, что Dodge Charger и Challenger получат электрическую силовую установку. Это было продемонстрировано с концепт-каром Dodge Charger Daytona SRT.

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В Mopar заявили, что новые Dodge Charger и Challenger сохранят ДВС. Тем не мене это будет новый двигатель с меньшим количеством вредных выбросов.

По слухам, следующие поколения спорткаров получат 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом. Его мощность составит около 510 л.с.

Интересно то, что параллельно с бензиновыми авто, будут доступны и электромобили Daytona. Они смогут похвастаться отдачей в около 900 л.с.

Топовая версия Daytona получит электрическую силовую установку Фото: Stellantis

Ожидается, что новая информация о Dodge Charger и Challenger следующих поколений станет известна всего через пару недель. Уже 16 сентября на Североамериканском международном автосалоне 2023 года в Детройте будут показаны пока неназванные новинки от Stellantis.

Ранее Фокус рассказал, что Шакил О’Нил похвастался своим эксклюзивным Dodge Charger с ярким тюнингом.