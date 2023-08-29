Нетипичный раритет: самый старый троллейбус в Украине получил вторую жизнь (фото)

Skoda 9 Tr эксплуатировали в Ровно с 1974 года. Самый старый троллейбус в Украине восстановили до оригинального состояния и будут использовать для экскурсий.

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В Ровно отреставрировали старинный троллейбус Skoda 9 Tr 1974 года. Теперь он стал экскурсионным. Об этом рассказывает "Суспільне. Рівне".

Этот троллейбус Skoda является самым первым в Ровно – именно он открывал первый городской маршрут 24 декабря 1974 года. Восстановить раритет решили в КП "Ровноэлектроавтотранс".

Skoda 9 Tr на открытии троллейбусного движения в Ровно

По словам инициатора реставрации Антона Брыныха, работы над троллейбусом длились полгода. Сначала планировали только перекрасить Skoda 9 Tr, но затем взялись за капитальный ремонт, а в итоге перешли к полной реставрации.

Skoda 9 Tr является самым старым троллейбусом в Украине

Восстановление троллейбуса обошлось в 500-600 тысяч гривен. Запчасти пришлось заказывать в Чехии и других странах.

Теперь это самый старый троллейбус в Украине. Всего в мире сохранено 17 действующих Skoda 9 Tr, но ровенский троллейбус уникальный – это единственная двухдверная версия модели, дошедшая до наших дней.

Skoda 9 Tr восстановили за полгода Фото: Суспільне

Троллейбус Skoda 9 Tr будут использовать для экскурсий. В День Ровно 27 августа он бесплатно катал по городу всех желающих.

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Чехословацкие троллейбусы Skoda 9 Tr выпускали с 1961 по 1982 годы. Они активно эксплуатировались в украинских городах и даже использовались на самом длинном в мире маршруте между Симферополем и Ялтой. В Ровно троллейбус Skoda 9 Tr совершил свой последний рейс 8 октября 2020 года.

Троллейбус будут использовать для экскурсий по Ровно

Салон Skoda 9 Tr рассчитан на 70 человек. Троллейбус оснащен 156-сильным электромотором и способен развить 60 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине обнаружен редкий автомобиль малоизвестной британской марки.

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