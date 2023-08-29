Нетиповий раритет: найстаріший тролейбус в Україні отримав друге життя (фото)

Skoda 9 Tr експлуатували в Рівному з 1974 року. Найстаріший тролейбус в Україні відновили до оригінального стану та використовуватимуть для екскурсій.

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У Рівному відреставрували старовинний тролейбус Skoda 9 Tr 1974 року. Тепер він став екскурсійним. Про це розповідає "Суспільне. Рівне".

Цей тролейбус Skoda є найпершим у Рівному — саме він відкривав перший міський маршрут 24 грудня 1974 року. Відновити раритет вирішили в КП "Рівнеелектроавтотранс".

Skoda 9 Tr на відкритті тролейбусного руху в Рівному

За словами ініціатора реставрації Антона Бриниха, роботи над тролейбусом тривали півроку. Спочатку планували тільки перефарбувати Skoda 9 Tr, але потім взялися за капітальний ремонт, а в підсумку перейшли до повної реставрації.

Skoda 9 Tr є найстарішим тролейбусом в Україні

Відновлення тролейбуса обійшлося в 500-600 тисяч гривень. Запчастини довелося замовляти в Чехії та інших країнах.

Тепер це найстаріший тролейбус в Україні. Загалом у світі збережено 17 діючих Skoda 9 Tr, але рівненський тролейбус унікальний — це єдина дводверна версія моделі, що дійшла до наших днів.

Skoda 9 Tr відновили за півроку Фото: Суспільне

Тролейбус Skoda 9 Tr використовуватимуть для екскурсій. У День Рівного 27 серпня він безкоштовно катав містом усіх охочих.

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Чехословацькі тролейбуси Skoda 9 Tr випускали з 1961 по 1982 роки. Вони активно експлуатувалися в українських містах і навіть використовувалися на найдовшому у світі маршруті між Сімферополем і Ялтою. У Рівному тролейбус Skoda 9 Tr здійснив свій останній рейс 8 жовтня 2020 року.

Тролейбус використовуватимуть для екскурсій Рівним

Салон Skoda 9 Tr розрахований на 70 осіб. Тролейбус оснащений 156-сильним електромотором і здатний розвинути 60 км/год.

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