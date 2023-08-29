Старый 19-летний хэтчбек Renault продают дороже нового Toyota Land Cruiser (фото)

Renault Sport Clio V6 был самой мощной и быстрой модификацией модели второго поколения. Хэтчбек оснащен 254-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 5,8 секунды.

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В Великобритании на продажу выставили заряженный хэтчбек Renault Sport Clio V6. За автомобиль просят 94 995 фунтов стерлингов ($120 000) — дороже нового Toyota Land Cruiser 300 в максимальной комплектации. Подробности об авто рассказали на сайте PistonHeads.

Renault Sport Clio V6 являлся топовой версией хэтчбека. Всего с 2001 по 2005 год было выпущено только 2822 таких авто.

Отличительной чертой модели является среднемоторная компоновка. Вся мощность передается на задние колеса.

Этот Renault Sport Clio V6 окрашен в редкий цвет Acid Yellow. Всего 8 автомобилей, поставленных в Великобританию, имели такой же оттенок кузова.

Кузов окрашен в цвет Acid Yellow Фото: PistonHeads

Хэтчбек обладает отличным состоянием и не нуждается в ремонте. Перед продажей автомобиль проверили специалисты из сервиса SG Motorsport. Его пробег составляет всего 21 400 км.

Хэтчбек обладает отличным состоянием Фото: PistonHeads

Спорткар оснащен 2,9-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 254 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,8 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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В список оснащения входят кондиционер, биксеноновые фары, CD-плеер, сигнализация и иммобилайзер. Также в комплекте с авто покупатель получит два ключа.

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